Coronavirus, da lunedì sarà possibile fare jogging e passeggiate in Campania: “Contiamo sul senso di responsabilità dei cittadini”

La Regione Campania “conta sul senso di responsabilita’ dei cittadini” e con una nuova ordinanza, consente da lunedi’ prossimo di fare attivita’ motoria all’aperto in prossimita’ della propria abitazione, per tre ore al giorno, utilizzando la mascherina e mantenendo due metri di distanza tra una persona e l’altra. L’ordinanza n.39 della Regione contiene anche un aggiornamento per il settore della ristorazione, informazioni per la manutenzione negli stabilimenti balneari e nelle attivita’ produttive, oltre alle precauzioni obbligatorie per la sicurezza nei cantieri e per l’industria conciaria. Queste disposizioni vanno considerate come “sperimentali”, infatti se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sara’ “immediatamente revocata”.

Resta, quindi, fino al 3 maggio il divieto di svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto, mentre si potra’ fare attivita’ motoria dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19,00 alle 22,00. Previa comunicazione al prefetto, sono consentite inoltre le attivita’ di manutenzione, di pulizia e sanificazione nelle attivita’ commerciali e produttive, in quelle alberghiere e ricettive, balneari e conciarie, tutte ancora sospese. Da lunedi’ sara’ possibile svolgere l’attivita’ edilizia nei limiti delle attivita’ con codici Ateco ammessi dalla disciplina vigente a livello nazionale, mentre con un allegato all’ordinanza, la Regione indica le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Subiscono una modifica gli orari in cui sara’ possibile la consegna di cibo a domicilio, rispetto a quanto disposto con l’ordinanza n.37 del 22 aprile. La fascia oraria consentita sara’ dalle 7 alle 14 per bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie e tavole calde, mentre per ristoranti e pizzerie partira’ dalle ore 16,00, con la possibilita’ di effettuare l’ultima consegna alle ore 23,00. Sara’ possibile procedere alla pulizia dei locali al di fuori di questi orari. Fino al 3 maggio, resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte di salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari, mentre e’ consentita la consegna a domicilio di prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti alle consegne.