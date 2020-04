Coronavirus, Kissinger: “La pandemia cambierà per sempre l’ordine mondiale”

“La pandemia da nuovo Coronavirus cambierà per sempre l’ordine mondiale“: lo ha affermato Henry Kissinger, l’ex segretario di Stato americano, che ha scritto un lungo editoriale per il Wall Street Journal.

Kissinger esorta gli Stati Uniti a proteggere i cittadini dall’epidemia, ed allo stesso tempo chiede di avviare urgentemente la programmazione di una nuova epoca: “E’ necessario un governo efficiente e lungimirante per superare ostacoli senza precedenti per portata e per portata globale“. “L’amministrazione Trump ha svolto un ruolo forte per evitare la catastrofe. Ma lo sforzo per far fronte alla crisi, per quanto vasto e necessario, non deve escludere il compito urgente di avviare un’azione parallela per la transizione verso il nuovo ordine imposto dal Coronavirus“.