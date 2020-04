Coronavirus, la Cina rivede i dati e aumenta del 40% il numero dei morti: “come vedete non insabbiamo, abbiamo corretto subito”

Il numero di decessi in Cina a causa del Coronavirus sono saliti di quasi il 39%, a 4.632, dopo la revisione al rialzo per 1.290 nuovi casi che e’ stata annunciata oggi da Wuhan. La città focolaio della pandemia con 3.869 vittime, pesa adesso nella misura dell’83,5% sul bilancio delle vittime su scala nazionale. Il portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), Mi Feng, ufficializzando le nuove statistiche, ha anche aggiornato i contagi, saliti di 325 unita’, a 82.692, con la correzione apportata da Wuhan.

Dopo i dati rivisti al rialzo sui casi e sui morti con coronavirus a Wuhan, la megalopoli cinese in cui si è inizialmente manifestato il virus, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian è intervenuto per sottolineare come le autorità abbiamo corretto il bilancio ufficiale il più presto possibile. Zhao ha escluso che i dati vengano insabbiati. L’ultima revisione, ha osservato secondo Bloomberg, “può superare la prova della storia“.