Coronavirus, la scienziata Caraveo: “La sfida sarà coniugare uomo e pianeta”

Quando supereremo l’emergenza dettata dal nuovo coronavirus, “la sfida più grande che ci troveremo ad affrontare sarà la ricerca di un nuovo equilibrio con il nostro pianeta“. A scandirlo è la scienziata e astrofisica Patrizia Caraveo, nel gruppo delle #100esperte in area Stem.

In un video su YouTube, Caraveo sottolinea come in questi tempi di locdown, i satelliti di osservazione della Terra abbiano rilevato “una enorme diminuzione dei gas presenti nella nostra atmosfera” con diminuzioni pari “a -25% di CO2 e -40% del biossido di azoto prodotto dai motori delle auto”. “Quindi –argomenta Caraveo- meno spostamenti uguale a meno inquinamento: è una lezione che non ci dobbiamo dimenticare quando tutto questo sarà finito”.

“La riduzione dei gas serra si dovrà tradurre in “meno spostamenti” perché “spostarsi meno farà bene al nostro pianeta”. Quindi, la scienziata italiana esorta per il prossimo periodo a “ripensare al nostro modo di lavorare preoccupandoci per il nostro pianeta perchè il riscaldamento climatico è e rimane un’emergenza”.