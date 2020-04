Coronavirus, la Sicilia è pronta alla fase 2: comitato tecnico scientifico riunito per la fine del lockdown

Dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell’assessorato alla Salute, il Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia e’ riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio dell’Isola. L’iniziativa e’ stata richiesta dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il confronto fra gli esperti, coordinati dal commissario Antonio Candela, servira’ a definire “le piu’ adeguate strategie di intervento per ‘Fase 2′ – spiega Palazzo d’Orleans – relativa alla ripresa delle diverse di attivita’ sociali, lavorative, produttive e ricreative. L’obiettivo del comitato, infatti, sara’ “determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza”. In base alle risultanze della riunione, il governo della Regione “assumera’ le decisioni per l’allineamento al Dpcm vigente e valutera’, gia’ per i prossimi giorni, l’adozione di ulteriori misure di alleggerimento”.