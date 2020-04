Coronavirus, la Spagna supera (momentaneamente) l’Italia per numero di contagi ma ha meno morti e quasi il doppio dei guariti

La Spagna supera per la prima volta l’Italia per numero di contagi da Coronavirus: l’aggiornamento appena fornito dal Paese iberico porta il totale dei positivi accertati in Spagna a 117.710, oltre 2.500 in più rispetto all’Italia. Il numero di morti, seppur in forte aumento (10.935), rimane ampiamente inferiore rispetto a quelli dell’Italia, che è a 13.915. In Spagna, però, ci sono molti più guariti rispetto all’Italia: 30.512 contro i 18.278 del nostro Paese.

Oggi pomeriggio, con i dati forniti dalla protezione civile alle 18, verosimilmente l’Italia supererà nuovamente la Spagna anche nel numero dei contagiati ma il trend è evidente e nei prossimi giorni la Spagna salirà stabilmente al 2° posto di questa tristissima graduatoria. Segue, al quarto posto, la Germania che ieri ha superato la Cina. Molto lontani tutti gli altri Paesi.

Italia e Spagna sono i Paesi più colpiti dal Coronavirus per numero di morti, di gran lunga superiori anche a quelli degli USA perchè negli USA (così come in Germania) si stanno effettuando un numero di tamponi molto più elevato rispetto a Italia e Spagna, avendo un maggior controllo della popolazione contagiata. Che in Italia è Spagna è di gran lunga superiore, superando i milioni di contagi stimati in base al calcolo effettuato sul numero di morti.