Coronavirus, la Spagna vuole fare test a tappeto: ci saranno per tutti, per isolare i positivi asintomatici

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez sta pensando alle misure da adottare dopo la conferma del calo di contagi di coronavirus in preparazione della ‘tappa di transizione’ per contrastare la diffusione del virus che sara’ con tutta probabilità caratterizzata da test di massa e isolamento degli asintomatici quali misure centrali in questa fase della strategia. Lo riferiscono i media spagnoli, dando conto della videoconferenza tenuta oggi da Sanchez con i leader delle autonomie locali e ai quali ha illustrato i piani in cantiere da mettere al momento della ‘de-escalation’. Sanchez ha quindi annunciato ai titolari delle amministrazioni locali la consegna fra oggi e domani di un milione di test, e ha intanto chiesto loro che indichino al governo, entro mercoledi’, dati precisi sulle residenze di anziani, la fascia della popolazione piu’ vulnerabile. Entro venerdi’ poi, Sanchez ha chiesto di avere i dati su strutture che possano accogliere persone cui e’ stato diagnosticato il coronavirus ma che risultano asintomatiche.