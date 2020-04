Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Bisogna essere pronti a cavalcare l’opportunità”

L’emergenza sanitaria in corso è “carica di energia distruttiva ma anche di energia generativa: dobbiamo essere in grado di fare i conti con la distruzione e la devastazione e al tempo stesso essere pronti a cavalcare determinate opportunità”. A dirlo è la virologa Ilaria Capua durante il live streaming “Risorgimento digitale, Maestri d’Italia” promosso da Tim e oltre 40 partner.

“E l’opportunità, che credo sia un’opportunità unica che questa emergenza porta con se, è che noi possiamo riavvicinare le persone alla scienza perché le persone sono diventate curiose, perché le persone voglio capire, le persone vogliono potersi fare una opinione e questo secondo me è un momento magico”, ha aggiunto la virologa. Sempre sul tema Covid-19, Capua ha spiegato che “nel momento in cui terremo il contagio sotto controllo, possiamo pensare a come riaprire, identificando prima chi non deve uscire come le persone fragili che devono essere protette. Dobbiamo lavorare per dare a queste persone una vita dignitosa dal punto sociale, gestionale ed operativo”.