Coronavirus: laboratori al lavoro sul vaccino italo-britannico, sarà no-profit

Il vaccino per il Coronavirus al quale lavora la partnership AstraZeneca-Oxford University viene prodotto in modalità no profit: “L’accordo prevede che l’attuale candidato vaccino, nel momento venga approvato dopo i test, sia prodotto e distribuito al costo, senza alcun sopra costo relativo alla proprietà intellettuale“: lo ha spiegato, in un’intervista a LaPresse, Piero Di Lorenzo, il presidente della Irbm di Pomezia, la società che sta producendo i lotti di vaccino necessari alla sperimentazione clinica, che è già partita su volontari sani.

“Fin dall’inizio noi non abbiamo posto il problema della proprietà intellettuale della nostra expertise relativa al vettore adenovirale, che noi forniamo per questa operazione“-