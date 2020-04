Coronavirus, l’allarme Onu: “Alcune economie dell’Africa verso il collasso”

Le economie di alcune parti dell’Africa sono di fronte ad un “collasso completo” a meno che la diffusione della pandemia di Covid-19 non sia controllata. E’ l’allarme lanciato da Ahunna Eziakonwa, direttrice regionale per il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo dell’Africa, secondo la quale fino al 50% della crescita di posti di lavoro prevista in Africa andra’ persa in settori come il trasporto aereo, i servizi, le esportazioni, le miniere, l’agricoltura.

“Assisteremo ad un completo collasso di economie e mezzi di sussistenza. I mezzi di sussistenza saranno spazzati via in un modo che non abbiamo mai visto prima “, ha detto all’Associated Press.