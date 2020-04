Coronavirus: l’app di distanziamento sociale utilizza lo spazio per salvare vite

Sta per essere lanciata un’app gratuita che aiuta le persone a rispettare il distanziamento sociale per rallentare la diffusione del Coronavirus. Ideata da Lanterne, una start-up britannica supportata da ESA, utilizza dati da satellite e tecnologie di intelligenza artificiale per identificare dove ci sono assembramenti di persone in qualsiasi parte del mondo. Le persone che devono uscire di casa per andare al supermercato o in farmacia possono controllare prima di muoversi se i negozi si stanno affollando. Se ci sono troppe persone, possono rimandare l’uscita fino a che non sia meno affollato o prendere in considerazione negozi meno pieni nelle vicinanze.

L’app “Crowdless” (senza folla) utilizza sorgenti dati esistenti rese anonime, come ad esempio i dati di Google Maps e Google Places, che tracciano i movimenti dei dispositivi mobili. Combina questa informazione con i dati relativi all’affollamento chiedendo all’utente di confermare se il luogo è veramente affollato oppure no. Alex Barnes, Yohan Iddawela e Sebastian Mueller, co-fondatori di Lanterne, hanno creato l’app applicando le competenze e le conoscenze acquisite durante lo sviluppo del loro prodotto principale, che è progettato per aiutare le persone nelle zone di conflitto a navigare in sicurezza.

Hanno impiegato solamente tre giorni per creare l’app e da allora è passata attraverso sei ulteriori prototipi nelle ultime quattro settimane. Ha commentato Yohan Iddawela: “La missione della nostra impresa sociale, Lanterne, è di utilizzare i dati per migliorare la sicurezza e promuovere lo sviluppo economico. Come risultato, volevamo vedere cosa potevamo fare con le nostre conoscenze per aiutare le persone in un momento così difficile”.

“La nostra speranza è che “Crowdless”, possa aiutare le persone a rispettare il distanziamento sociale più efficacemente, restando in sicurezza e contribuendo a far rallentare il tasso di infezione da Covid-19. Ci siamo inoltre impegnati a garantire che questa rimanga al 100% gratuita affinché tutti possano utilizzarla”.

Sue O’Hare, Responsabile delle Operazioni per il centro d’incubazione d’impresa dell’ESA, BIC, nel Regno Unito, aggiunge: “Lanterne è un magnifico esempio di come le tecnologie spaziali e satellitari possono essere usate e adattate per creare modi globali di cambiare le regole del gioco per aiutare il mondo nella lotta contro Covid-19“.

“Sono entusiasta che il Consiglio delle Strutture di Scienza e Tecnologia, attraverso il centro BIC dell’ESA nel Regno Unito, abbia fornito a Lanterne le corrette tecnologie ed il sostegno necessari per sviluppare questa tecnologia innovativa e, in definitiva, salvavita“.

Nick Appleyard, Capo Business Applications all’ESA, commenta: “Una delle principali priorità dell’ESA è prevenzione e sicurezza, assicurata dallo spazio. Siamo tutti attenti a mantenere il distanziamento sociale e ad evitare gli assembramenti, e aspettiamo il giorno in cui potremo tornare a una vita quotidiana più normale. Questa app può aiutare ad anticipare quel giorno, ed a proteggerci nel frattempo.”

Crowdless è disponibile pubblicamente per download gratuito su iOS e su Android.