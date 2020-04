Coronavirus: nel Lazio “l’andamento è su un altopiano, è stabile”

“Siamo in una situazione migliore rispetto all’inizio della crisi, ma non bisogna abbassare la guardia, si tratta di un virus molto subdolo. L’andamento è su un altopiano, è stabile e il dato di ieri è al 3,8% e c’è stato un lieve incremento di un punto percentuale“: lo ha affermato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio a ‘Buongiorno Regione Lazio’ su Rai 3. “Il numero dei guariti cresce ma soprattutto il numero di coloro che escono dalle quarantene è di gran lunga superiore a coloro che entrano in quarantena, questo andamento importante come sono importanti i tassi delle terapie intensive: ad oggi abbiamo 198 pazienti su una capacità del sistema di ospitarne oltre 400 abbiamo un dimensionamento della rete ospedaliera assolutamente importante e sufficiente a contrastare questa emergenza“.