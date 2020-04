Coronavirus: nel Lazio nuovo record di guariti, 128 in 24 ore

Record di guariti nel Lazio che sono stati 128 nelle ultime 24h, superiore al dato dei nuovi casi positivi, 71, con un trend al 1% e 10 i decessi. “Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 619 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 e’ sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove e’ conclusa l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Universita’ Pontificia Salesiana -spiega l’assessore alla salute del Lazio Alessio D’Amato- Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 8 nuovi casi positivi nelle ultime 24h. Questa mattina ho visitato la prima RSA COVID pubblica di Genzano dove e’ stato attivato il secondo modulo per ulteriori 15 posti letto. L’assistenza agli anziani dovra’ essere completamente rivista, nulla dovra’ essere piu’ come prima. Presto apriremo anche una RSA pubblica presso l’ex ospedale di Albano raccogliendo l’invito dei sindaci di Albano, Nemi e Lanuvio che ringrazio e sono stati gia’ avviati i lavori da questa mattina“.