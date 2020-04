Coronavirus – Le FOTO D’EPOCA dell’influenza Spagnola, mascherine e lazzaretti del 1918-1920

Gli italiani, come sempre, erano i più eleganti. Anche con guanti e mascherine oltre un secolo fa, tra 1918 e 1920 quando l’influenza spagnola colpì il mondo intero provocando 100 milioni di morti in due anni in tutto il pianeta. Numeri mostruosi, anche perchè la popolazione dell’epoca era di gran lunga inferiore a quella odierna. Particolarmente affascinanti le immagini di cento anni fa con la popolazione munita delle mascherine.