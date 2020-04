Coronavirus: le iniziative di Boehringer Ingelheim Italia per sostenere l’emergenza sanitaria

In questo momento di grande difficoltà per il Paese, Boehringer Ingelheim Italia è vicina alla popolazione e al personale medico sanitario, che sta lottando contro la pandemia di COVID-19, offrendo il proprio sostegno attraverso diverse iniziative, che vanno da:

• Donazioni a supporto ai pazienti; • Continuità produttiva per garantire la distribuzione dei propri farmaci; • Attenzione alla salute e al benessere dei propri collaboratori.

Donazioni

Boehringher Ingelheim aderisce all’iniziativa #NonLasciamoliSoli, lanciata da Unamsi – Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione, finalizzata a mettere a disposizione di coloro che sono ricoverati in isolamento, tablet con i quali poter comunicare con i propri cari a casa e sentirsi meno soli.

L’Azienda donerà, partecipando alla campagna, circa 300 tablet ad Aziende Ospedaliere della Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, come, ad esempio, gli Ospedali Sacco e Niguarda di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Ospedale di Esine in Valcamonica (dove ieri sono già stati consegnati i primi 30 tablet), gli Ospedali Galliera e San Martino di Genova, l’Ospedale di Piacenza el’Ospedale D’Avanzo di Foggia.

Garanzia distribuzione farmaci

La responsabilità sociale che contraddistingue Boehringer Ingelheim Italia, ha guidato l’azienda fin dall’inizio dell’emergenza COVID 19, garantendo la continuitàoperativa dei siti di Fornovo San Giovanni (Bidachem) e di Noventa Padovana, così come la supply chain, per assicurare la regolare e tempestiva fornitura dei propri prodotti ai pazienti, la cui salute riveste da sempre assoluta priorità.

Attenzione salute e benessere collaboratori

Boehringer Ingelheim Italia ha, poi, recepito e perfino anticipato tutte le indicazioni delle Autorità, adottando numerose misure a tutela dei dipendenti, per ridurre il rischio di diffusione del virus e allo stesso tempo, per favorire il benessere dei collaboratori stessi, attraverso un’integrazione dei programmi di welfare loro dedicati.

Per questo motivo l’Azienda ha da subito adottato misure quali lo smartworking, il blocco delle trasferte, la produzione controllata in particolari circostanze protettive, proporzionalmente all’evolversi della situazione epidemiologica.

Ha, poi, sottoscritto una Copertura Assicurativa di Assistenza COVID-19 a favore dei collaboratori del Gruppo – inclusi collaboratori in somministrazione e stagisti – che prevede fino alla fine dell’anno un’indennità per ricovero e convalescenza e un’assistenza post ricovero.

Infine, Boehringer Ingelheim Italia ha attivato un servizio chiamato “Wellness Green Line” (in collaborazione con ISSIM – Istituto per il servizio sociale nell’impresa). Si tratta di un numero verde telefonico di ascolto e supporto psicologico, per contattare un professionista esperto, che aiuti i dipendenti a gestire al meglio il forte impatto emotivo di questa nuova realtà.