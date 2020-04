Coronavirus, le prime parole di Boris Johnson in ospedale: “grazie ai medici che mi hanno salvato la vita”

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ringraziato questa sera in un messaggio lo staff sanitario del St. Thomas Hospital, dove e’ ricoverato, per avergli “salvato la vita”. “Non posso ringraziarli abbastanza, devo a loro la vita“, ha detto il premier, citato dal Guardian, mentre trascorre la 7ª notte di ricovero nell’ospedale londinese dopo essere stato colpito dal coronavirus. Dopo essere stato ricoverato domenica scorsa, il primo ministro e’ stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove ha trascorso tre giorni e ha ricevuto un sostegno respiratorio non invadente, cioè non è stato intubato, prima di essere nuovamente portato nel reparto generale.