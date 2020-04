Coronavirus, i leoni marini di Gardaland illustrano le regole “anti-contagio” in un simpaticissimo VIDEO

In questo difficile momento per l’Italia e per il mondo a causa della pandemia di coronavirus, dobbiamo tutti restare a casa per cercare di bloccare la diffusione della malattia. Ci sono semplici ma importanti regole da seguire affinché si possa tornare presto alla normalità. E anche Leo, Honey e Davy Jones, i leoni marini ospiti di Gardaland SEA LIFE Aquarium, si sono voluti mobilitare per lanciare un messaggio importante. Attraverso il simpatico video che trovate di seguito, hanno voluto ricordare a tutti quali sono le regole da rispettare: come evitare il contatto fisico, mantenere le distanze, usare l’incavo del gomito per starnutire e tossire e lavarsi spesso le mani.