Coronavirus, l’Italia supera i 18 mila morti: oggi 4.204 nuovi casi ma c’è un vero e proprio BOOM di tamponi. Tutti i DATI

Altri 610 morti oggi in Italia, ma anche 1.979 guariti e 4.204 nuovi contagiati: sono questi i dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi i tamponi effettuati sono stati oltre 47.000. Finalmente abbiamo iniziato anche in Italia a fare molti tamponi (pur rimanendo di gran lunga distanti dai Paesi come USA, Germania, Russia, Svizzera, Austria, Portogallo, Islanda, Estonia, Lussemburgo, Israele, Australia, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, dove li stanno facendo a tappeto). Fatto sta che con un numero di tamponi così elevato, è normale avere un lieve aumento dei nuovi contagiati: si tratta in gran parte di asintomatici, in isolamento domiciliare, mentre continuano a diminuire i ricoverati negli ospedali e nelle terapia intensive. Quindi è un dato positivo, perchè si sta mappando un alto numero di positivi rispetto alle scorse settimane.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

143.626 contagiati



18.279 morti

28.470 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 96.877, così suddivise:

28.399 ricoverate in ospedale ( 29% )

( ) 3.605 ricoverate in terapia intensiva ( 4% )

( ) 64.877 in isolamento domiciliare ( 67% )

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Martedì 7 Aprile: -560 3.039-560

Mercoledì 8 Aprile: +797 3.836+797

Giovedì 9 Aprile: +368 4.204+368

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: