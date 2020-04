Coronavirus, lo pneumologo cinese non ha dubbi: “La pandemia sarà sotto controllo entro la fine di aprile, l’attività del virus diminuirà col caldo”

Secondo Zhong Nanshan, pneumologo a capo del gruppo di esperti consiglieri del governo cinese sull’epidemia di Coronavirus, la pandemia potrebbe essere sotto controllo per la fine di aprile, anche se non si può essere sicuri che il virus non ricompaia la primavera prossima: l’opinione è stata illustrata durante un’intervista con un’emittente televisiva di Shenzhen. “Dopo le misure aggressive ed efficaci prese da tutti i Paesi, credo che la pandemia potrà essere riportata sotto controllo. La mia stima è intorno alla fine di aprile“, ha affermato lo pneumologo, citato dal South China Morning Post, senza fornire ulteriori dettagli.

Dopo la fine di aprile “nessuno può dire con certezza se ci sarà un’altra epidemia la prossima primavera o se scomparirà con il caldo, anche se l’attività del virus diminuirà certamente con le alte temperature“.

Nanshan Zhong è un medico cinese, epidemiologo e pneumologo, noto soprattutto per avere scoperto il Coronavirus SARS nel 2003.