Coronavirus, lo straordinario spettacolo delle uova di Pasqua di Udo Baumeister [GALLERY]

L’epidemia di Coronavirus non ferma la Germania: il Paese non è in lockdown, applica il distanziamento sociale e forte di un sistema sanitario all’altezza della situazione ha pochissimi morti (2.736) nonostante l’elevato numero di contagiati (122.855). In Germania non si rinuncia alla Pasqua e alle attività all’aria aperta: l’allevatore Udo Baumeister, noto per la sua straordinaria attività con le uova pasquali, si è attivato con le consegne direttamente agli automobilisti, come possiamo osservare nella fotogallery a corredo dell’articolo.