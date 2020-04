Coronavirus: “Il lockdown quando finisce? Smettiamola con questa ipocrisia, di fatto non c’è più”

“Il lockdown quando finisce? Smettiamola con questa ipocrisia. Il lockdown almeno in Veneto non esiste più, perché di fatto già oggi il 60% delle aziende sta lavorando, adesso si tratta di capire come far aprire quelle che sono rimaste fino ad oggi“: lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa. “Ho parlato questa mattina con il ministro Speranza e sembra che il governo scriva il prossimo Dpcm prima di Pasqua, spero ci sia la possibilità di dare il nostro contributo. Come ribadisco sempre, ogni decisione dovrà essere supportata da un parere scientifico, e ad oggi in Veneto la partita con il virus non è finita: con quasi 13 mila positivi, oltre 1500 malati ricoverati, 270 in terapia intensiva e 750 morti, ma bisogna prendere atto che già oggi molte aziende stanno lavorando. E allora dobbiamo mettere in sicurezza i lavoratori, per questo le aziende devono poter disporre dei dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti“. “E allora deve essere tolta l’ordinanza che prevede la confisca per questi dispositivi e gli imprenditori devono potervi disporre liberamente. Altrimenti il paese non riparte“.