Il Coronavirus e il lockdown “soft” del Giappone: record di contagi a Tokyo

All’indomani della proclamazione dello stato di emergenza a Tokyo e in altre 6 prefetture giapponesi per evitare la diffusione del contagio di Coronavirus, si è registrato un record di contagi nella capitale: le autorità sanitarie hanno registrato 144 casi positivi, e il precedente record, 143, era stato registrato domenica scorsa.

A parte i servizi essenziali, come i supermercati, le altre attività sono rimaste chiuse a Tokyo, Osaka e nelle altre 5 prefetture interessate dall’emergenza. Operativi i servizi ferroviari e i trasporti urbani, anche se, riporta l’agenzia Kyodo, il numero di passeggeri era inferiore al solito, con molti pendolari rimasti a lavorare da casa, in modalità smartworking.

La misura annunciata ieri dal primo ministro Shinzo Abe interessa circa 56 milioni di cittadini giapponesi, cioè oltre il 44% della popolazione del Paese , e resterà in vigore fino al 6 maggio.