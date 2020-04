Coronavirus: dopo oltre 2 mesi e mezzo di lockdown Wuhan oggi ritorna alla normalità, revocate le ultime restrizioni

Wuhan – la città cinese da cui è partita la pandemia di Coronavirus – revoca oggi le ultime restrizioni dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown: a partire dalla mezzanotte ora locale (le 18 in Italia) riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e la gente, a condizione di essere in salute e di non aver avuto contatti con pazienti infetti, potrà riprendere a viaggiare in treno.

La Cina ha registrato ieri 32 casi di contagio da Coronavirus, tutti importati, e per la prima volta nessun decesso dallo scoppio della pandemia.