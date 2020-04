Coronavirus: in Lombardia netto calo dei decessi, miglior dato da 52 giorni: nella provincia di Brescia oggi solo 24 casi, 10 volte meno di Milano

Salgono a 72.889 i casi di Coronavirus in Lombardia, con un aumento di 920 nelle ultime 24 ore. Ieri era stato di 713, il giorno precedente di 1.091. Diminuiscono i decessi rispetto ai giorni precedenti: 56, contro i 163 di sabato e i 166 di venerdi’. Il dato dei morti di oggi è il migliore da 52 giorni, ovvero dai 19 morti registrati lo scorso 7 marzo. Dopo quel giorno, secondo lo storico dei dati diffusi da Regione Lombardia, ci sono sempre stati decessi a tre cifre, tranne il 9 marzo (66 morti) e il 14 marzo (76 morti).

I ricoverati in terapia intensiva nella regione sono 706, 18 meno di ieri, quando la diminuzione era stata di 32. I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.481, 8 meno del giorno precedente, quando la diminuzione era stata di 302. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 10.857, ieri erano 12.642 e l’altro ieri 11.583. Lo rende noto la Regione Lombardia nel quotidiano bollettino di aggiornamento sull’andamento dell’epidemia.

Brescia, la seconda delle province più colpite in Italia dal covid19 dopo Milano con 12.564 contagiati, nelle ultime 24 ore ha registrato 24 nuovi casi, dieci volte meno di Milano. A Bergamo i contagiati di oggi sono 66, per un totale di 11.113 casi. In Lombardia salgono ancora Como (+83), Cremona (+60) e Varese (+60), mentre a Pavia ci sono otto nuovi contagiati e a Sondrio due. A Milano crescono i nuovi casi di Coronavirus, dove il numero totale di contagiati e’ di 18.371, di cui 7.788 in citta’. L’aumento nel territorio metropolitano nelle ultime 24 ore e’ stato doppio rispetto al giorno precedente, con 463 nuovi casi, contro i 219 di ieri; a Milano citta’ i nuovi contagi sono triplicati: +241, contro i +80 di ieri. Venerdi’ l’aumento di nuovi casi era stato di 412 sull’intero territorio metropolitano, di cui 246 nel capoluogo.