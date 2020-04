Coronavirus, l’Oms: “All’evento Act Accelerator invitati i Paesi sulla base del ruolo”

“Non abbiamo invitato tutti i Paesi” alla presentazione social dell’iniziativa ‘Act Accelerator’ per l’accesso a farmaci, vaccini e test diagnostici contro Covid-19, “abbiamo chiesto di partecipare sulla base della loro leadership regionale, ad esempio l’Arabi Saudita ha l’attuale presidenza del G20, il Sud Africa guida l’Unione africana, la Francia e la Gran Bretagna sono state protagoniste fin dall’inizio della discussione su questo progetto. La Cina non ha partecipato per questo motivo”.

A chiarirlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi in conferenza stampa a Ginevra, rispondendo a una domanda sull’assenza di rappresentanti cinesi ed americani alla presentazione qualche giorno fa dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione anche del premier Conte, oltre al presidente Macron e alla cancelliera Merkel.

Soumya Swaminathan, Chief Scientist dell’Oms, ha continuato precisando che “l’Oms lavora con un network di esperti di tutto il mondo creato a gennaio, ne abbiamo quasi mille che lavorano con noi, e anche il trial Solidarity vede la partecipazione di oltre 100 Paesi. La collaborazione mondiale continuerà nello sviluppo e nell’accesso a vaccini, farmaci e strumenti diagnostici. E’ nell’interesse di tuti i paesi collaborare”.