Coronavirus, l’Oms: “Le mascherine da sole non bastano, devono essere parte di una strategia”

“Alcuni Paesi stanno raccomandando e consigliando l’uso di mascherine sanitarie alla popolazione. Gli operatori sanitari devono avere la priorità”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che esiste “un problema di offerta a livello globale” e l’utilizzo da parte della popolazione delle mascherine sanitarie “potrebbe aggravare la carenza” di questi dispositivi.

“Le mascherine da sole non possono fermare la pandemia di Covid-19″, “dovrebbero essere usate solo nell’ambito di un pacchetto globale di interventi. I Paesi dovrebbero valutare di usare le mascherine nelle comunità dove le altre misure, come lavarsi le mani e il distanziamento fisico, sono più difficili da ottenere per la mancanza d’acqua o le condizioni di vita affollate”, ha detto ancora. “Prima e prima di tutto, le mascherine mediche devono essere la priorità per i lavoratori sanitari in prima linea nella risposta”, ha aggiunto, “sappiamo che le mascherine mediche possono contribuire a proteggere gli operatori sanitari, ma scarseggiano a livello globale”.

“Nella comunità, raccomandiamo l’uso di mascherine mediche per le persone malate o che si occupano di una persona malata a casa”, ha proseguito il direttore generale. “Nelle strutture di cura sanitaria, l’Oms continua a raccomandare l’uso di mascherine mediche, respiratori e altro materiale protettivo”. Inoltre, ha detto che l’Oms è “preoccupato che l’uso di massa delle mascherine mediche da parte della popolazione generale possa esacerbare la carenza di quelle specifiche per le persone che più ne hanno bisogno. In alcuni luoghi, questa carenza sta mettendo gli operatori sanitari in reale pericolo”.

L’Oms fornira’ ai Paesi dei “parametri precisi” da applicare per uscire dal lockdown e avviare la fase due. Lo ha annunciato il dottor Mike Ryan nel consueto briefing dell’Organizzazione sul coronavirus.

“L’Africa non diventera’ terreno di sperimentazione per il vaccino”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus?nel consueto briefing sul coronavirus criticando la proposta di due medici francesi di qualche giorno fa. “Questa mentalita’ colonialista deve finire. E’ stato orribile sentire affermazioni del genere da scienziati nel ventunesimo secolo”, ha detto sottolineando che “l’Oms condanna con forza e assicura che questo non succedera’ mai. Sara’ applicato il protocollo e gli esseri umani saranno trattati come esseri umani. Seguiremo lo stesso protocollo in tutto il mondo”, ha insistito il direttore.