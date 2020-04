Coronavirus, l’Oms: “Rammarico per la decisione degli Usa, 3 vaccini hanno iniziato i trial clinici”

L’Oms esprime rammarico per la decisione degli Usa di sospendere i finanziamenti all’Organizzazione. Lo ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus all’indomani dell’annuncio di Donald Trump.

“L’Oms sta esaminando l’impatto sul nostro lavoro di un ritiro dei finanziamenti degli Stati Uniti e lavorerà con i nostri partner per colmare eventuali lacune finanziari da affrontare e per garantire che il nostro lavoro continui senza interruzioni. Questo è il momento per tutti noi di essere uniti nella lotta comune contro una minaccia comune. Quando siamo divisi, il coronavirus sfrutta le crepe tra di noi”

“Quando le nazioni del mondo si incontrarono per formare le Nazioni Unite, nel 1945, una delle prime cose che hanno discusso è stata la creazione di un’organizzazione per proteggere e promuovere la salute delle persone del mondo. Hanno espresso questo desiderio nell’atto costitutivo dell’Oms, che afferma che godere del più alto livello raggiungibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale. E proprio questo credo resta la nostra missione”. Lo ha sottolineato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel corso della conferenza stampa da Ginevra su Covid-19. “L’Oms non sta combattendo solo Covid-19. Stiamo lavorando per contrastare poliomielite, morbillo, malaria, Ebola, Hiv, tubercolosi, malnutrizione, cancro, il diabete, la salute mentale e molte altre malattie”, ha ricordato.

La ricerca contro Covid-19 corre veloce. “Per tre vaccini sono già iniziati gli studi clinici, oltre 70 altri sono in fase di sviluppo e stiamo lavorando con i nostri partner per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini”. Ha spiegato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel corso della conferenza stampa da Ginevra su Covid-19.

“Stiamo continuando a lavorare con partner in tutto il mondo per accelerare la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini contro Covid-19. Oltre 90 paesi hanno aderito o hanno espresso interesse a partecipare al nostro studio Solidarity, e oltre 900 pazienti sono stati arruolati per valutare la sicurezza e l’efficacia di 4 farmaci e combinazioni di farmaci“, ha aggiunto il dg. “Oltre a Solidarity, sono lieto di annunciare che l’Oms ha convocato gruppi di specialisti per esaminare l’impatto dei corticosteroidi e di altri farmaci antinfiammatori sugli esiti del trattamento per Covid-19”. “Stiamo inoltre esaminando l’uso dell’ossigeno e le strategie di ventilazione per i pazienti. Qualsiasi intervento che riduca la necessità di ventilazione e migliori i risultati nei pazienti in condizioni critiche è importante, specialmente in contesti con poche risorse”.