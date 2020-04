Coronavirus, l’OMS scarica Ricciardi: “non ci rappresenta, le sue opinioni non sono nostre”

“Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”: è quanto precisa l’Oms in una nota nel giorno delle polemiche sulle affermazioni di Ricciardi sul presidente Usa Trump. Le opinioni di Ricciardi, rileva l’Oms, “non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.

Nella nota, indirizzata alla stampa italiana, l’Oms invita i giornalisti a “evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti”. Non rappresentano quindi necessariamente il punto di vista dell’organizzazione le opinioni espresse da Ricciardi anche a proposito del Covid-19. Ricciardi, si legge ancora nella nota dell’Oms, rappresenta l’Italia nel comitato esecutivo dell’organizzazione dal 2017 e continuera’ a farlo fino al 2020. La sua posizione professionale e’ quella di docente di Igiene e Medicina preventiva presso l’universita’ Cattolica di Roma.

Tutto è iniziato con un tweet a dir poco riprovevole postato da Ricciardi e che abbiamo riportato nel seguente articolo: Walter Ricciardi, l’esperto del Governo e dell’OMS che in piena pandemia twitta un video con violenze su Trump.