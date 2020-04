Coronavirus, Lopalco: in Puglia “situazione sotto controllo con 20-30 casi al giorno”

“Io osservo i nuovi casi al giorno, quell’aspetto è importante. Già abbiamo delle province intere che notificano 3-4-5 casi quotidiani. Se tutte le province pugliesi si allineassero, noi avremmo in tutto 20-30 casi al giorno. In quel momento potremo cominciare a dire che la situazione è sotto controllo“: lo ha spiegato all’Adnkronos Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche per la Regione Puglia, riferendosi alla diffusione del Coronavirus nella regione.