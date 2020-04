Coronavirus: Lupi, ‘su scuola messaggio diseducativo e ingiusto’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – ‘Considero profondamente sbagliato il messaggio che si sta dando al mondo della scuola, e come al solito in assenza di un provvedimento già delineato. Dire già ai primi di aprile che la maturità sarà light, senza scritti, e che tutti saranno promossi, è quanto di più diseducativo si possa immaginare. Diseducativo e ingiusto”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.

“Penso -spiega- soprattutto alle scuole superiori dove l’impegno di tanti insegnanti che in questo mese si sono ingegnati creativamente per la didattica on line ‘è difficile tenere l’attenzione di tutti quando sono in una classe, la ministra ha presente che cosa vuol dire farlo a distanza? ‘ e rischiano di vedere vanificati i loro sforzi. Ma chi studierà più da qui a fine anno se già ora c’è la garanzia della promozione? Questi sono i mesi in cui chi era rimasto indietro poteva impegnarsi per recuperare, ma se l’esempio che gli viene dall’alto è che non serve, se già era scarsamente motivato ora come sarà?”.

“Certo ci vuol comprensione per la particolarità della situazione, ma anche in queste situazioni, come l’esperienza di molte scuole sta insegnando, non è assolutamente impossibile la valutazione. Rinviare i problemi a domani, quando molti di questi ragazzi si troveranno impreparati all’università o al mondo del lavoro, come spesso abbiamo fatto, non è un modo di risolverli, soprattutto -conclude Lupi- non è un modo di voler bene ai nostri figli”.