Coronavirus, Macron: “Sul virus in Cina sono successe cose che non sappiamo, per l’Ue è il momento della verità”

Sulla gestione del virus in Cina “sono successe cose che non sappiamo“: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Per il presidente francese intervistato dal Financial Times, sarebbe un errore storico da parte dell’Europa pensare che “chi ha sbagliato paghi”, ed ha ricordato “l’errore colossale, fatale” che fece la Francia imponendo riparazioni alla Germania dopo la Grande Guerra, qualcosa che provoco’ la reazione populista tedesca e il disastro che ne segui’. “E’ l’errore che non ripetemmo alla fine della Seconda guerra mondiale – ha aggiunto Macron -. Del piano Marshall la gente parla ancora oggi”.

La crisi del coronavirus “è un momento della verità” per l’Unione Europa, bisogna “decidere se è un progetto politico o solo un progetto di mercato. Io penso sia un progetto politico. Servono trasferimenti finanziari e solidarietà “.