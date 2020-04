Coronavirus: esperto spiega perché maggio è “il mese giusto per l’inversione della curva epidemica in Italia”

“Nelle evidenze scientifiche non c’è un ritorno ad attività di aggregazione così intense come la scuola e l’università in questa fase dell’epidemia. Dobbiamo infatti ricordare che siamo ancora in una fase di aumento dei casi di Covid-19, e non è pensabile un allentamento“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, membro del Comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, per l’emergenza Coronavirus. “Se però non allentiamo le misure, maggio potrebbe essere il mese giusto per invertire la curva epidemica”.

Secondo le stime dell’Institute for health metrics and evaluation, organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington, il 19 maggio sarebbe la data chiave per l’obiettivo “decessi zero”: “I modelli matematici sono tutti sbagliati, qualcuno è utile – prosegue Ricciardi – ma questo è il miglior centro di ricerca del mondo sulla modellistica sanitaria. E sono convinto che maggio possa essere il mese giusto, ma i modelli non prevedono un allentamento delle misure: non ci devono essere aggregazioni fino a che non riusciremo a invertire la curva epidemica“.

“Per quanto riguarda me e gli altri scienziati consulenti del Governo, insomma, occorre ancora tempo. Da noi le misure sono iniziate alla fine di febbraio. E ricordiamoci che Wuhan ha riaperto adesso, dopo tre mesi“.