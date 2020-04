Coronavirus: mascherine “altruiste”, “egoiste” e “intelligenti”. Ecco il VIDEO tutorial che spopola sui social

Il video tutorial sui dispositivi di protezione per il Coronavirus era pensato una ristretta cerchia di familiari ma in poche ore il filmato è diventato virale sui social con migliaia di condivisioni: protagonista Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, luminare del campo e autore del primo trapianto al mondo di vertebre umane.

L’esperto distingue tra mascherine “altruiste“, “egoiste” e “intelligenti“: definisce mascherine “altruiste” quelle chirurgiche, che proteggono gli altri dall’eventuale presenza di coronavirus ma non chi le indossa. Poi ci sono le mascherine “egoiste“: quelle con filtro Ffp2-3 ma con la valvola, che permettono di non infettarsi ma lasciano passare il coronavirus se si è contagiati. Le mascherine “intelligenti” sono invece quelle Ffp2-3 senza valvola, che servono a proteggere se stessi e anche gli altri.

Le preferite di Gasnarrini sono quelle “altruiste“: “Se le portassimo tutti non ci sarebbe bisogno di altro“.