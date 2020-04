Coronavirus: mascherine made in Calabria con la stella di Davide, dono della comunità ebraica

Mascherine made in Calabria con il Maghen David (la Stella di Davide): e’ il contributo della Comunita’ Ebraica calabrese alla lotta contro il COVID-19. Lo rende noto l’associazione culturale Virginia Olper Monis. “Le mascherine, autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanita’ – e’ scritto in una nota – sono realizzate da un’azienda di Cittanova, ‘Fratelli Tranfo’, associata Confartigianato Imprese Calabria. E’ una delle 55 aziende italiane i cui articoli, essendo in possesso dei requisiti previsti, sono stati riconosciuti idonei dall’Istituto Superiore di Sanita’ che ha dato parere favorevole alla realizzazione. I dispositivi sono fatti per aderire alle mascherine Ffp2. La Comunita’ ha donato anche le visiere”. Tutta l’operazione, conclude la nota, e’ stata coordinata da Roque Pugliese nella duplice veste di rappresentante per la Calabria dell’Unione delle Comunita’ Ebraiche Italiane e di medico rianimatore impegnato sugli elicotteri per il trasporto dei pazienti da un ospedale all’altro della Calabria.