Coronavirus, Mattarella: “Orgoglioso di questa Italia”

“Orgoglioso di questa Italia”: sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riferite dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha spiegato di aver avuto con lui stamattina un colloquio telefonico a margine della suo sopralluogo all’ospedale allestito in Fiera a Bergamo. Fontana ha portato i saluti e i ringraziamenti del Capo dello Stato a tutti quelli che hanno lavorato alla costruzione del presidio avanzato che ha definito “un miracolo” costruito a tempo di record.

Fontana, dopo la visita all’ospedale allestito alla Fiera di Bergamo, ha parlato di “un altro miracolo che la Lombardia e Bergamo sono riusciti a realizzare. E’ un ospedale che dal punto di vista tecnologico non ha nulla da invidiare agli ospedali ordinari”. Il Governatore, nel sottolineare che il suo allestimento è avvenuto in pochi giorni, ha detto che ciò è avvenuto “grazie alla collaborazione, al volontariato, alla partecipazione di tante parti del territorio. E’ incredibile ciò che sono riusciti a fare e come sono riusciti a coesistere tante persone” che hanno lavorato a pieno ritmo per realizzare la struttura.