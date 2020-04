Coronavirus, parla il “paziente 1” di Codogno. Mattia racconta: “In coma sognavo l’anticamera della morte, la pandemia mi ha trasformato in un simbolo”

“Questi due mesi sono stati sconvolgenti, molto più che inimmaginabili, altro che un film. All’improvviso mi sono ammalato, sono arrivato ad un passo dalla morte e sono risorto. Sono rimaste contagiate e sono guarite mia moglie e mia mamma. Il virus sconosciuto ha ucciso mio padre“: lo ha raccontato, in un’intervista a La Repubblica, Mattia Maestri, il “paziente 1“, 38 anni il prossimo luglio, ricercatore dell’Uniliver di Castelpusterlengo.

“È nata infine Giulia, la nostra prima figlia. Ho imparato a resistere e a credere nella differenza tra fiducia e utopia, a considerare essenziale ogni istante di normalità. La vita e la morte senza offrirci l’opportunità di percepirlo ogni giorno si sfiorano in silenzio“.

“Ho perso conoscenza a Codogno, pensando di avere una semplice polmonite e mi sono svegliato dopo 20 giorni a Pavia sopravvissuto a Covid-19. Ero anonimo, la pandemia mi ha trasformato in un simbolo d’Europa”.

Mattia parla delle due settimane trascorse in coma: “Appena sedato a Codogno sono entrato in un limbo. Ero incosciente, a tratti sognavo ma non ricordo più cosa. Non soffrivo, però avevo la netta percezione che quella pace fosse l’anticamera della morte“.