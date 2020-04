Coronavirus, i medici intervengono per smentire Trump: “Con le iniezioni di disinfettante la gente muore”

Iniettare disinfettante e prendere il sole. Questa, secondo il presidente americano Donald Trump, una possibile strategia per contrastare il Covid-19. ”Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, ha detto nel corso del breafing quotidiano sull’emergenza coronavirus. Invitando gli americani a “prendere il sole“, Trump ha quindi suggerito l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il patogeno, facendo riferimento a uno studio secondo il quale Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. “Non sono un dottore“, ha aggiunto, affermando che “sono qui per illustrare delle idee“.

“Signor Presidente, così la gente muore“. E’ unanime la risposta dei medici alla ‘ricetta’ di Trump. “La mia preoccupazione è che la gente morirà. La gente penserà che questa è una buona idea“, dice Craig Spencer, primario di medicina d’urgenza al New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center, interpellato dal ‘Washington Post’. “Non stiamo parlando di ‘forse questo consiglio funziona’. Tutto questo è pericoloso“, avverte. Sui social, in tempo reale sono comparse le reazioni attonite di medici da diverse parti del Paese. “Sono un medico del pronto soccorso – scrive Sam Ghali – Non iniettatevi e non assumete nessun disinfettante nel tentativo di eliminare il Covid-19“. Dara Kass, professore associato di medicina d’urgenza al Columbia University Medical Center, ha sentito il bisogno di avvisare utenti e cittadini: “Per favore non bevete disinfettante per eliminare il Covid-19 dalla vostra saliva“.

Stephen Hahn, commissioner della Food and Drug Administration, alla Cnn usa toni più diplomatici: i commenti del presidente riflettono domande che “molti americani pongono“. “Come medici – aggiunge – non vorremmo che qualcuno prendesse l’iniziativa. I pazienti devono chiedere ai medici e, di sicuro, non raccomanderei a qualcuno di assumere disinfettante“.

La sortita di Trump offre un assist alla Cnn, che quotidianamente analizza comunicazione e linea della Casa Bianca nel contrasto al coronavirus. Trump “dice che la questione andrebbe studiata. Invece, non c’è bisogno di studiarla. Ci sono tante cose che non sappiamo, ma tutti sanno che” ingerire disinfettante “è molto pericoloso“, osserva lo pneumologo Sanjay Gupta. “Mi sembra un’idea pessima, considerata anche la rilevanza che dovrebbero avere le parole del presidente“, chiosa l’anchorman Anderson Cooper.

Per completare il quadro, su Twitter qualcuno ha messo in evidenza la reazione attonita della dottoressa Deborah Birx, componente della task force della Casa Bianca, durante il briefing del presidente Trump: sguardo incredulo e bocca sigillata.