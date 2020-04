Si allunga purtroppo il triste elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Coronavirus in Italia: tra gli ultimi a perdere la vita Carlo Vergani, geriatra in pensione. Il totale sale a 146.

A partire da marzo le vittime vengono riportate sul Portale FNOMCeO, che è listato a lutto in loro memoria, in un triste elenco che viene via via aggiornato.