Coronavirus: i medici tedeschi protestano nudi, “siamo esposti e vulnerabili”

I medici di base in Germania posano nudi, per denunciare le condizioni di vulnerabilità al Coronavirus, in cui sono costretti ad esercitare.

La protesta online ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mancanza di dispositivi di protezione come maschere, guanti e camici adeguati.

Le immagini dei medici vengono pubblicate sul sito web blankebedenken.org (“nude preoccupazioni”).

“Per curarti in sicurezza, noi e i nostri team abbiamo bisogno di attrezzature protettive“, si legge sul sito web.

L’iniziativa ha provocato reazioni in Germania, e Bild ha pubblicato l’appello dei medici insieme ad alcuni ritratti.