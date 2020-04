Aggressione shock in Salento: medico prende a schiaffi e calci anziano [VIDEO]

Aggressione shock in Salento: un anziano sarebbe stato colpito con schiaffi, pugni e calci da un medico di base. E’ accaduto ieri a Calimera.

Secondo le prime informazioni, l’anziano si era recato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettata: quando l’anziano ha insistito chiedendo spiegazioni, il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci. L’episodio è al vaglio dei carabinieri e dei vertici Asl.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118.

L’anziano aggredito ha riportato un trauma oculare e ha rifiutato il ricovero in ospedale.