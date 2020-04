Coronavirus, Melania telefona alla fidanzata di Johnson: “Usa e Regno Unito insieme contro il virus”

Melania Trump ha telefonato oggi a Carrie Symonds, la fidanzata di Boris Johnson, per esprimere i migliori auguri a lei ed al primo ministro sottolineando “che gli Stati Uniti stanno pregando per la loro veloce e piena ripresa” dal Covid19. E’ quanto ha reso noto la Casa Bianca. Nel corso della telefonata, la first lady americana ha riaffermato che “gli Stati Uniti sono al fianco del Regno Unito nella lotta per sconfiggere la pandemia”.

Ed insieme a Symonds “hanno espresso ottimismo sul fatto che Stati Uniti e Regno Unito usciranno da questo periodo difficile ed emergeranno più forti di prima”. Uscito domenica scorsa dall’ospedale dove è rimasto ricoverato sette giorni, alcuni anche in terapia intensiva, Johnson, che nei giorni scorsi è risultato negativo al test, si trova nella residenza estiva del premier insieme alla compagna, che è incinta e aveva manifestato i sintomi della malattia.