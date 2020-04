Coronavirus: Meloni, ‘incomprensibile chiusura governo su voucher agricoltura’**

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Tra le molte proposte di Fdi per dare una mano all’economia c’è anche quella della reintroduzione dei voucher per l’agricoltura”. Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un video su Fb.

“Tutte le associazioni agricole lo chiedono per poter affrontare serenamente le prossime campagne di raccolta. E’ francamente incomprensibile la chiusura del governo su questo e chiediamo al ministro e al presidente del Consiglio -sottolinea Meloni- di riconsiderare questa decisione”.