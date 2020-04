Coronavirus, Merkel avverte: “Non siamo nella fase finale della pandemia. Siamo appena all’inizio”

“Non stiamo vivendo la fase finale della pandemia. Siamo appena all’inizio“: lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando al Bundestag.

Merkel ha sottolineato che il picco dei contagi del nuovo Coronavirus non è ancora stato superato, anche se la velocità di diffusione ha rallentato.

La Germania, ha detto la cancelliera, resta “su ghiaccio sottilissimo“, secondo i dati statistici degli sviluppi degli ultimi 10 giorni.

“Il sistema sanitario tedesco ha retto alla sfida“, “il numero dei posti letto e dei respiratori è stato aumentato in modo sostanzioso“. Quella che si sta affrontando “è una prova come non si è più vista dalla seconda guerra mondiale e dagli anni fondativi della Repubblica federale“. Secondo Merkel, “non ci sono precedenti per le misure prese nelle scorse settimane“.

Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati altri 2.352 casi di contagio e 215 decessi per Coronavirus, secondo l’Istituto Robert Koch.

Si tratta del terzo giorno consecutivo in cui si segnala un aumento delle infezioni nel Paese rispetto al giorno precedente.

Il totale degli infetti è di 148.046 e i morti sono 5.094.