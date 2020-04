Coronavirus, Merkel: “Niente eurobond ma ci sono altre soluzioni”

“Io ho parlato con Giuseppe Conte e siamo d’accordo sul fatto che serve con urgenza solidarietà in Europa in una delle ore più difficili, se non la più difficile. E la Germania è pronta per la solidarietà”. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla richiesta di Conte di eurobond.

“Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli eurobond“. Angela Merkel aggiunge tuttavia che “ci sono così tanti strumenti di solidarieta’ che si possono trovare delle buone soluzioni“. La solidarietà in Europa è “urgente”, ma “su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse“, ha concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.