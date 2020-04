Coronavirus: sacerdote celebra messa con fedeli, scattate sanzioni e denunce

Erano tutti in chiesa e il prete celebrava messa, nonostante i divieti del Governo e quelli regionali per il contenimento del contagio al Covid 19. E’ quanto accaduto a Sant’Arpino, nel Casertano, dove i carabinieri della Compagnia di Marcianise, grazie a una segnalazione, sono entrati nella chiesa di San Canione e hanno trovato il parroco e una decina di fedeli durante la messa. Sia nei confronti del parroco sia dei fedeli è stata applicata la sanzione amministrativa e verranno segnalati all’Asl di competenza per la quarantena obbligatori.