Coronavirus, il messaggio di solidarietà dalla Germania: “Italiani siamo con voi, vi siamo vicini in questo momento di dolore”

Sono 73.522 i casi di contagio accertati in Germania: le cifre sono state fornite oggi dal Robert Koch Institut, che ha riferito inoltre di 872 decessi legati al Covid-19. Secondo l’istituto, in una giornata si è registrato un aumento di 6.156 casi e 140 decessi in più.

Un totale di 113 pazienti con Covid-19 provenienti da altri paesi dell’Unione Europea sono stati accolti negli ospedali della del Paese per essere curati: di questi 85 provenivano dalle zone più colpite dal virus in Francia, 26 dall’Italia e due dall’Olanda.

Negli ospedali tedeschi restano disponibili 81 posti letto per malati provenienti dal nostro Paese, 13 per pazienti trasferiti dalla Francia. Da ieri inoltre è attivo a Napoli un team di medici ed infermiere dell’ospedale Universitario di Jena. La Germania ha anche sette tonnellate di aiuti in Italia, tra cui respiratori e maschere per l’ossigeno.

“Italiani siamo con voi”

Bild Zeitung, il giornale più letto in Germania, dedica oggi una intera sezione all’Italia, con un messaggio di solidarietà: “Siamo con voi“, è il titolo a caratteri cubitali, con una grande foto di una infermiera di Bergamo, Martina Papponetti, incorniciata dalla bandiera italiana e da quella tedesca. “Piangiamo insieme a voi per i vostri i morti“, si legge nell’articolo. “Vi siamo vicini in questo momento di dolore perché siamo come fratelli“. “Ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia. Ci avete portato cose buone da mangiare. Improvvisamente anche da noi c’erano antipasti, farfalle, tiramisù. Non più solo crauti e patate e polpettone“. “L’Italia, il Paese che è sempre stato nel nostro cuore“: “Vi venivamo a trovare con il maggiolino, sulla Riviera, a Rimini, poi a Capri, Venezia e in Toscana. Cercavamo il mare azzurro e il profumo dei limoni, canticchiando Umberto Tozzi e Paolo Conte, ‘Un gelato al limon’“. “Volevamo sempre essere un po’ come voi. Con la vostra rilassatezza, la vostra bellezza, la vostra passione. Volevamo saper cucinare la pasta come voi, bere Campari come voi, amare come voi. La dolce vita. Per questo vi abbiamo sempre invidiato“. “Ora vi vediamo lottare. Vi vediamo soffrire. Anche da noi, la situazione non è facile, ma da voi è mille volte più difficile. Infermiere sfinite che dormono su una sedia. Medici che devono decidere chi può sopravvivere e chi deve morire“. “Siete sempre nei nostri pensieri“, continua Bild. “Ce la farete. Perché siete forti. La forza dell’Italia è donare l’amore agli altri. Ciò vi aiuterà a uscire da questa crisi“.

“Ciao, Italia. Ci rivedremo presto. A bere un caffè, o un bicchiere di vino rosso. In vacanza oppure in pizzeria“.