Coronavirus, l’appello di un imprenditore: “Mia figlia bloccata in Brasile”

“Mia figlia è in Brasile, deve tornare nel nostro Paese, ma il volo è stato spostato per quattro volte, è una situazione imbarazzante”. Lo ha detto all’AGI Eusebio Belli, imprenditore titolare della società “Ced Legale e Management”, un’azienda che si occupa di consulenza per aziende che si stanno affacciando al mondo del business.

“Brigitte ha 24 anni e, dopo essersi laureata, è partita per San Paolo il 2 marzo per andare a trovare i suoi zii. – ha spiegato l’imprenditore – Alla partenza purtroppo è esplosa l’emergenza sanitaria da coronavirus e l’Italia ha iniziato a togliere i voli”. Da qui, ha raccontato Belli, è iniziata un’odissea con lo spostamento del volo di rientro.

“Lei aveva programmato di rientrare su un volo l’8 aprile, prima di Pasqua. Poi è stato spostato all’11 aprile, e ancora al 2 maggio. Infine, il 10 aprile ci hanno chiamato per dirci che il volo è stato cancellato e spostato ulteriormente al 17 maggio“, ha detto l’imprenditore amareggiato. “Ho perso mio papà per un infarto il 23 marzo – ha aggiunto – mia figlia è dall’altra parte del mondo e sono preoccupato”. Belli ha spiegato di aver scritto una mail il 10 di aprile all’Unità di Crisi della Farnesina, ma di non aver ancora ricevuto risposta al 17 di aprile.