Coronavirus: migliorano i dati a Milano, aumento stabile in tutta la Lombardia

Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall’emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell’area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c’erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

In Lombardia nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al coronavirus sono stati 1.091 in linea con l’aumento registrato ieri (+1.073). I dati sono stati comunicati da Regione Lombardia. I nuovi decessi sono 166, in lieve calo rispetto a ieri (+200). Il dato totale dei contagiati dall’inizio della pandemia e’ 71.909 mentre le morti arrivano a 13.269.

Buone notizie anche da Bergamo e Brescia. Nella provincia di Bergamo, tra le più colpite nelle scorse settimane, il dato dei contagi si mantiene stabile: nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 45, per un totale degli infetti che è salito a 11.407. Ieri i numeri parlavano di 56 nuovi contagiati. A Brescia, invece, il dato ha fatto segnare un netto calo rispetto a ieri e a giovedì: si sono registrati 65 nuovi casi (totale 12.540). Ieri l’aumento era stato di 167 unità e giovedì di 130.