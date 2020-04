Il Coronavirus ferma Milano ma riprendono i lavori nella città deserta: gli operai rifanno le strade e sistemano i lampioni [FOTO]

Il Coronavirus ha fermato la città di Milano, come tutte le altre città italiane. Ma ora che sono ripresi i lavori nei cantieri stradali, si approfitta dell’assenza della popolazione per le strade della città, per eseguire vari lavori di riparazione. In via Torino vengono sistemati i lampioni, in corso Venezia si rifà l’asfalto e sui Navigli si sistemano i cartelloni stradali. Gli operai lavorano nel rispetto delle norme anticontagio, indossando le mascherine e i guanti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo del’articolo).