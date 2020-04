Coronavirus, Ministero della Salute: al via bando per la ricerca sul COVID-19

il 6 aprile partirà il Bando per la ricerca Covid-19, promosso dal Ministero della Salute e già consultabile sul portale ministeriale. Ciascun progetto selezionato potrà ricevere fino ad un milione di euro, dei 7 milioni complessivamente stanziati.

I quesiti, cui i ricercatori sono chiamati a rispondere, approvati dalla Sezione ricerca del Comitato Tecnico-Scientifico, organo consultivo del Ministero, riguardano cinque aree di indagine: Analisi dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insorgenza del Covid-19; Sviluppo di un approccio diagnostico omogeneo su base nazionale; Trattamento e Gestione del Paziente Critico affetto da Covid-19.; Riduzione del rischio degli operatori sanitari in ambiente ospedaliero e nella gestione domiciliare; Politiche di Sanità pubblica per monitorare l’andamento dell’infezione nel tempo, l’efficacia delle misure contenitive e i fattori predisponenti l’incidenza e la mortalità, in particolare quelli presenti nei pazienti anziani e/o con multi-patologia.